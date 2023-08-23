Минкультуры запретило показ сиквела фильма «Непосредственно Каха» после скандала со сценой изнасилования

У сиквела фильма «Непосредственно Каха» отозвали прокатное удостоверение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.

По информации источника, изъятие из проката произошло по просьбе правообладателя, то есть со стороны со стороны ООО «Авис медиа», которое занималось релизом фильма.

Картина «Непосредственно Каха. Другой фильм» режиссера Виктора Шамирова вышла в кинотеатрах 25 мая и вошла в топ-10 кассовых фильмов России 2023 года. Однако внимание публики привлекли вовсе не сборы, а пикантный момент в одной из частей фильма. Так, по сюжету картины после изнасилования нетрезвой девушки в автомобиле, пострадавшую отправляют на «перевоспитание» в горы.

Отрезок из фильма завирусился в Сети, свое возмущение высказали даже знаменитости — Ксения Бородина и Настасья Самбурская осудили премьеру картины. Впрочем, обычные зрители тоже обвалили рейтинги фильма в Интернете.

«Я уже не говорю о совершенно идиотских шутках, основанных на агрессии и насилии. Но это уже ни в какие ворота. Вопрос: как фильм получил прокатное удостоверение Минкульта России? Как это допустили до кинотеатров и стриминговых сервисов?» — возмущалась Ксения Бородина.

Ранее мы писали о том, что Маша Малиновская раскритиковала популярное шоу «Мужское/Женское». Телеведущая, которая и сама раньше часто была гостьей подобных ток-шоу объяснила, зачем ходила на программы к Андрею Малахову.