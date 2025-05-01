Минкульт Украины обратится в СБУ из-за клипа Валерии «С чего начинается Родина»

Министерство культуры Украины направит запрос в Службу безопасности страны с требованием проверить клип российской певицы Валерии на песню «С чего начинается Родина». Об этом сообщает aif.ru.

Отмечается, что причиной недовольств стала локация, которая использовалась на съемках видео. Валерия в клипе поет на фоне разрушенных зданий. Министр культуры Николай Точицкий заявил, что намерен выяснить точное место, где снимался ролик. Не исключено, что при подтверждении нарушения санкций артисткой будет возбуждено уголовное дело.

Песня «С чего начинается Родина» была написана Вениамином Баснером на стихи Михаила Матусовского. Она была использована в фильме режиссера Владимира Басова «Щит и меч».

Валерия пока никак не прокомментировала новости. К слову, сейчас певице, вероятно, не до этого. Совсем недавно у нее родился внук. После его появления на свет артистка назвала свою невестку героем.

Ранее Валерия впервые снялась с новорожденным внуком.