Минкульт Калининградской области отказался отменять шоу «Tribute Rammstein»

Запланированное на 27 апреля в Светлогорске шоу «Tribute Rammstein» отменять не будут. Соответствующее решение озвучили в Минкульте Калининградской области в ответ на обращение общественников.

Документ попал в распоряжение издания «Абзац».

В ответе говорится, что сцена «Янтарь-холла» была сдана в аренду предпринимателю – он будет нести ответственность за качество мероприятия. Площадка не вправе вмешиваться в деятельность других юридических лиц и «диктовать им репертуарную политику». При этом запрет какой-либо деятельности может осуществляться только через суд и в случае нарушения законодательства, напомнили в Минкульте.

«Министерство и администрация «Янтарь-холла» не располагают информацией о запрете деятельности указанного в обращении исполнителя на территории Российской Федерации», – подытожили власти.

Ранее сообщалось, что общественная организация обратилась к губернатору региона, требуя запретить концерт. Подробнее читайте здесь.