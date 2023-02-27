Министр культуры ответила Сергею Безрукову, который заступился за дагестанского дизайнера

Актер Сергей Безруков записал видео министру культуры Дагестана Зареме Бутаевой с просьбой помочь дизайнеру Шамхалу Алиханову. Художника выгоняют из зала в Доме моды в Махачкале после 30 лет работы – она накопил долг за аренду в полмиллиона рублей.

«Я обращаюсь с просьбой помочь Шамхалу Алиханову, возникла проблема, я очень прошу, чтобы ее решили», - сказал Безруков на видео. По словам артиста, он давно знает дагестанского дизайнера как «замечательного, потрясающего художника».

Бутаева отреагировала на обращение Безрукова. Министр сообщила, что модельеру дали неделю, чтобы покинуть цех, пишет kp.ru.

По словам министра, «в настоящих условиях… вопрос предоставления помещения для модного дома крайне затруднителен».

Сам должник заявил, что не ожидал столь категоричного решения приставов. Он заявил, что готов погасить долг, но переехать в другое место ему не предложили.

Ранее сообщалось, что Безруков поцеловал бывшую жену Ирина на глазах у публики.