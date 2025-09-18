«Мини Алла и Макс*»: в соцсетях появились новые фото 12-летних детей Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в соцсетях фотографии детей Гарри и Елизаветы в день их 12-летия. Мужчина решил показать подписчикам, как изменились их с Аллой Пугачевой наследники.

Артист ограничился лаконичной подписью: «12».

На первом кадре дети позировали в стильных нарядах, судя по всему, фотосессия прошла не так давно. На другом фото они были запечатлены совсем маленькими – держались за руки и улыбались. На третьем фото маленькая Лиза стояла в желтом платье с цветком на голове, а на четвертом – маленький Гарри задумчиво смотрел вдаль.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что именинники очень похожи на своих родителей.

«Мини Алла и Макс*», «Какие красивые», «Лучики солнца», «Чудесные дети», «Прекрасная у вас семья», «Невероятные ребята», «Пусть будут счастливы», «Ангелы», «Очень красивые и умные дети», «Доброго им пути», «Какие же они прекрасные», – отметили в комментариях.

Напомним, что дети звезд родились в 2013 году при помощи суррогатной матери. Эту информацию пара никогда не скрывала. Известно, что новость о пополнении в семье стала неожиданностью даже для близких родственников.

С 2022 года семья проживает в Израиле. Причиной переезда, по словам Пугачевой, стала травля детей в московской школе на фоне признания Галкина* иностранным агентом.

