«Мини Алла и Макс*»: в соцсетях появились новые фото 12-летних детей Пугачевой
© Starface.ru
Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в соцсетях фотографии детей Гарри и Елизаветы в день их 12-летия. Мужчина решил показать подписчикам, как изменились их с Аллой Пугачевой наследники.
Артист ограничился лаконичной подписью: «12».
На первом кадре дети позировали в стильных нарядах, судя по всему, фотосессия прошла не так давно. На другом фото они были запечатлены совсем маленькими – держались за руки и улыбались. На третьем фото маленькая Лиза стояла в желтом платье с цветком на голове, а на четвертом – маленький Гарри задумчиво смотрел вдаль.
Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что именинники очень похожи на своих родителей.
«Мини Алла и Макс*», «Какие красивые», «Лучики солнца», «Чудесные дети», «Прекрасная у вас семья», «Невероятные ребята», «Пусть будут счастливы», «Ангелы», «Очень красивые и умные дети», «Доброго им пути», «Какие же они прекрасные», – отметили в комментариях.
Напомним, что дети звезд родились в 2013 году при помощи суррогатной матери. Эту информацию пара никогда не скрывала. Известно, что новость о пополнении в семье стала неожиданностью даже для близких родственников.
С 2022 года семья проживает в Израиле. Причиной переезда, по словам Пугачевой, стала травля детей в московской школе на фоне признания Галкина* иностранным агентом.
*признан иноагентом на территории РФ