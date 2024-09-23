«Милый малыш»: Мария Погребняк впервые снялась с новорожденным сыном в одинаковых образах

5 сентября 36-летняя Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой — у блогера и ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, родился сын Владимир. Знаменитость пока не показывает лицо ребенка, но иногда делится кадрами с ним в соцсети. Так, в своем Telegram-канале бизнесвумен опубликовала снимки с малышом в совместном total look.

На новых фото блогер позировала вместе с маленьким сыном на руках в практически одинаковых образах. Мария Погребняк предстала в белой «плюшевой» тунике с капюшоном и черных кожаных брюках, дополнив образ белой сумкой из того же материала, как туника, и серо-белыми лоферами. Ребенок знаменитости был одет в белый «плюшевый» комбинезон с капюшоном и ушками. Бизнесвумен скрыла лицо малыша с помощью эмодзи в виде солнцезащитных очков.

«Наш первый совместный total look», — написала Мария Погребняк.

Подписчики знаменитости оценили парный образ мамы и сына.

«Суперские», «Классный лук», «Красавчик. И мама красотка», «Красивая Маша и милый малыш. Счастья вам», «Очень мило», — написали пользователи Сети.

Однако некоторые раскритиковали Марию Погребняк за решение скрыть лицо ребенка от публики и обвинили ее в суеверии. При этом нашлись и те, кто заступился за блогера.

«Закрыла лицо — суеверная. Не закрыла — вообще с ума все сойдут от возмущения. Дайте маме самой решать, как ей делать фото своего ребенка», — высказались в комментариях.

Напомним, 5 сентября Мария Погребняк снова стала мамой. Для знаменитости этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее мужа, который впервые стал отцом. Блогер вышла на связь в соцсети и опубликовала первые кадры с малышом и мужем, а после выписки из роддома сообщила, что у нее родился сын, которого назвали Владимиром.

У бизнесвумен уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк официально сменила фамилию.