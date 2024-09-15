«Милый»: Ксения Бородина пришла к могиле бывшего возлюбленного

Ксения Бородина посетила могилу бывшего возлюбленного Леонида Нерушенко. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина выложила в соцсетях фотографию могилы бывшего солиста группы «Динамит» Леонида Нерушенко. В нулевых между знаменитостями был роман. Ходили слухи, что накануне гибели певец планировал сделать предложение ведущей.

«Милый… Всегда помню…» — подписала снимок Бородина.

Леонид Нерушенко погиб в возрасте 28 лет в ДТП. В 2005 году он, возвращаясь с праздничного застолья на мотоцикле, врезался на скорости в грузовик. Смерть наступила мгновенно. 7 сентября 2005 года его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Ксения Бородина вспоминала, что корит себя из-за пропущенных звонков от Нерушенко в день его гибели.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина призналась в любви к Николаю Сердюкову и ответила хейтерам.