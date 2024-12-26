Анна Заворотнюк устроила гендер-пати и узнала пол будущего ребенка. Об этом стало известно из соцсетей.

Беременная дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что на днях устроила гендер-пати. По словам блогерши, на вечеринке была только она и ее муж Тимур Исмаилов.

«Мы уже знаем пол, у нас был очень милая гендер-пати для двоих. Правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели уже убедила всех близких в том, что я чувствую, кто у нас будет. И оказалась права. Разрезали тортик из нашей самой любимой пекарни в Нью-Йорке», — подписала снимки она.

При этом подписчикам рассказывать о том, какого пола будет малыш, Заворотнюк не стала.

Напомним, о своей беременности дочь певицы рассказала в середине декабря.

Ранее мы писали о том, что беременная дочь Анастасии Заворотнюк Анна решила вернуться в Россию из ОАЭ.