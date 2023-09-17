Милош Бикович сообщил важную новость на русском и сербском языках

Наиболее известный по ролям в фильмах «Холоп» и «Лед» актер Милош Бикович поделился с фанатами радостной новостью — он сообщил, что впервые в жизни станет отцом. Его возлюбленная Ивана Малич беременна, передает Газета.Ru.

Артист рассказал о скором пополнении в семействе на странице в одной из социальных сетей. Он опубликовал совместный снимок с возлюбленной, а также подписал изображение на двух язык — сербском и русском.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор», — рассказал Бикович.

Также звезда фильма «Холоп» объяснил, почему решил сообщить о беременности Малич именно сейчас. Оказалось, что его вынудили папарацци, которые в последнее время преследователи пару.

В конце поста Бикович заранее поблагодарил всех тех, кто будет оставлять под записью добрые пожелания. Журналистов, которые уже сфокусировали внимание вокруг звездного семейства, он попросил вести себя скромнее в погоне за сенсацией. Артист пообещал, что обязательно выйдет с ними на связь, когда захочется поговорить о беременности публично.

Бикович встречается с юристом Иваной Малич с 2022 года. Пара не ведет светский образ жизни и старается лишний раз не светиться перед камерами.

Ранее стало известно, что 47-летний певец Сергей Жуков станет отцом. У музыканта это будет четвертый ребенок в семье и пятый в жизни.