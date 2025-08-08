Милонов призвал организовать сбор средств на ремонт машины, сбившей Галкина*

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил собрать деньги на ремонт машины, сбившей юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в Латвии.

Милонов заявил, что готов организовать сбор средств для починки автомобиля женщины-водителя. Депутат посоветовал ей сделать усиленный бампер, чтобы обезопасить машину.

«И мне стыдно, что мои бывшие сограждане портят людям автомобили и мешают ездить по дорогам. Галкин*, наверное, был в каком-то своем очередном опьянении от славы», — приводит слова Милонова ИА Регнум.

Депутат сожалеет, что ему нельзя попасть в страны Евросоюза — в ином случае он бы уже «оторвал нос» супругу Примадонны.

Виталий также предложил организовать подработку для граждан Европы, чтобы они могли калечить знаменитость за вознаграждение.

Напомним, юморист объяснил, что ДТП произошло в момент, когда он ехал на велосипеде. Галкин* утверждает, что был трезвым и соблюдал правила дорожного движения. Водитель, как пояснил шоумен, «выскочила на главную, не затормозив» и врезалась в него.

*признан иноагентом на территории РФ