Милонов предложил создать комитет по этике для артистов после пьяной вечеринки у Волочковой

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать Комитет по этике для артистов. Идея была озвучена после пьяной вечеринки у балерины Анастасии Волочковой, где актер Никита Джигурда снимал штаны со знаменитости и целовал.

Милонов считает, что следить за «эпатажными выходками артистов» - не дело органов госвласти.

Этическая комиссия, полагает он, может быть создана при Росконцерте, «где сами представители шоу-бизнеса рекомендуют тем или иным артистам не перегибать палку». Этот орган будет упреждать некоторые нетрезвые перфомансы.

«А то скажешь Анастасии Волочковой, что неправильно она со своими трусами затеяла, тут же поднимется шум: «Какие-то мракобесы меня пытаются ограничить в свободе творчества!» - рассуждает Милонов.

Депутат видит комитет по этике как вариант самоцензуры. Депутат считает, что режиссеры и педагоги также могли бы высказывать мнение.

«Попытка помочь нашей эстраде не заплывать за буйки, чтобы больше не было вынужденных мер», - заключил Милонов в разговоре с Kp.ru.

Ранее парламентарий раскритиковал награждение певицы Кристины Орбакайте в Москве. Милонов не понял, за какие заслуги чествовали исполнительницу, и предположил, что это сделали ради хайпа. По его мнению, награды достойны лишь те артисты, которые не уезжали из РФ.