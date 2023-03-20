«Куда смотрели судьи»: Евгения Медведева отреагировала на низкие баллы на турнире программ

В минувшие выходные состоялся последний старт сезона для фигуристов. Речь идет про «Русский вызов», который собрал именитых спортсменов для борьбы по презентации программ. Не обошелся турнир и без Евгении Медведевой, приостановившей свою карьеру несколько лет назад. Девушка выступила с постановкой от Ильи Авербуха, посвященной Олимпиаде-2018. Тогда фигуристка выиграла серебряную медаль, и это на долгие годы стало для нее больной темой. Своим трогательным номером Евгения хотела показать, что смирилась с проигрышем на главном старте и теперь может открыто об этом говорить. Однако судьи не оценили программу Медведевой и поставили ей не самые высокие баллы. В своей социальной сети двукратная чемпионка мира отреагировала на ситуацию.

Для поставки Евгении Авербух выбрал песню «Высоко». Во время номера вся арена напевала слова композиции и постоянно подбадривала фигуристку. По мнению Медведевой, подобная реакция публики — главная награда для нее. Вот почему девушка заявила: больше оценки судей ее не интересуют.

«Наш с Вами номер был одним из самых сложных в организации, ведь присутствовал очень большой процент человеческого фактора. Впредь больше не будет другого зрителя и показателя, который оценивает меня и работу команды», — высказалась Евгения.

К слову, фолловеры поспешили поддержать любимую спортсменку и также выразили недовольство баллами. «Я не понимаю, куда смотрели судьи. Ты лучшая, а про баллы говорить не стоит: все прекрасно понимают ситуацию», — написали пользователи Сети.

Также на защиту спортсменки встал и Илья Авербух. Хореограф заявил, что судьи полноценно не прониклись историей, рассказанной Медведевой.

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