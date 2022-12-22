«Мило улыбалась ему»: в Сети обсуждают нового избранника Загитовой

Алина Загитова — одна из самых титулованных фигуристок во всем мире. Спортсменке всего 20 лет, и за этот столь юный возраст девушка успела собрать все международные титулы и даже приостановить соревновательную деятельность. Вне льда Олимпийская чемпионка является частой гостьей светских мероприятий. На днях Загитова посетила одно из них и стала самой обсуждаемой персоной.

Алина в очередной раз примерила яркий образ. На вечеринке девушка появилась в нежно-розовом коротком платье с глубоким вырезом в области декольте и в туфлях на экстремальной платформе. Все это выглядело не пошло, а весьма элегантно, и подчеркнуло достоинства фигуры спортсменки. Вот почему ее поклонники написали множество восторженных отзывов по поводу наряда.