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18:40, 22 декабря 2022
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«Мило улыбалась ему»: в Сети обсуждают нового избранника Загитовой

«Мило улыбалась ему»: в Сети обсуждают нового избранника Загитовой

Фото: Из профиля Instagram* Загитовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Алина Загитова — одна из самых титулованных фигуристок во всем мире. Спортсменке всего 20 лет, и за этот столь юный возраст девушка успела собрать все международные титулы и даже приостановить соревновательную деятельность. Вне льда Олимпийская чемпионка является частой гостьей светских мероприятий. На днях Загитова посетила одно из них и стала самой обсуждаемой персоной.

Алина в очередной раз примерила яркий образ. На вечеринке девушка появилась в нежно-розовом коротком платье с глубоким вырезом в области декольте и в туфлях на экстремальной платформе. Все это выглядело не пошло, а весьма элегантно, и подчеркнуло достоинства фигуры спортсменки. Вот почему ее поклонники написали множество восторженных отзывов по поводу наряда.

«Мило улыбалась ему»: в Сети обсуждают нового избранника Загитовой

Фото: Из профиля Instagram* Загитовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Тем не менее не только этим запомнился выход Загитовой. Дело в том, что фигуристка ведет довольно скрытный образ жизни и никогда не распространяется о своих избранниках. На этот раз Алина удивила публику, появившись на мероприятии вместе с известным блогером. Речь идет про Лешу Янгера, который всего на год старше своей спутницы.

По информации источника, весь вечер молодые люди не отрывались друг от друга. Алексей что-то постоянно рассказывал Алине, а та увлеченно слушала и мило улыбалась.

Общественность ликует. Неужели у их любимой фигуристки появился возлюбленный?

Ранее Татьяна Навка рассказала о том, как едва не лишилась олимпийской медали в Турине. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Загитовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Теги:
#фигурное катание
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#Алина Загитова
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#спортсменка
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