«Мило улыбалась ему»: в Сети обсуждают нового избранника Загитовой
Фото: Из профиля Instagram* Загитовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Алина Загитова — одна из самых титулованных фигуристок во всем мире. Спортсменке всего 20 лет, и за этот столь юный возраст девушка успела собрать все международные титулы и даже приостановить соревновательную деятельность. Вне льда Олимпийская чемпионка является частой гостьей светских мероприятий. На днях Загитова посетила одно из них и стала самой обсуждаемой персоной.
Алина в очередной раз примерила яркий образ. На вечеринке девушка появилась в нежно-розовом коротком платье с глубоким вырезом в области декольте и в туфлях на экстремальной платформе. Все это выглядело не пошло, а весьма элегантно, и подчеркнуло достоинства фигуры спортсменки. Вот почему ее поклонники написали множество восторженных отзывов по поводу наряда.
Фото: Из профиля Instagram* Загитовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Тем не менее не только этим запомнился выход Загитовой. Дело в том, что фигуристка ведет довольно скрытный образ жизни и никогда не распространяется о своих избранниках. На этот раз Алина удивила публику, появившись на мероприятии вместе с известным блогером. Речь идет про Лешу Янгера, который всего на год старше своей спутницы.
По информации источника, весь вечер молодые люди не отрывались друг от друга. Алексей что-то постоянно рассказывал Алине, а та увлеченно слушала и мило улыбалась.
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