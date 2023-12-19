Актриса Оксана Лаврентьева сообщила о разводе с писателем Александром Цыпкиным, об этом пишет StarHit.

В 2018 году Оксана Лаврентьева вышла замуж за писателя Александра Цыпкина. Однако их брак просуществовал не долго. Накануне актриса призналась, что стала инициатором развода с супругом.

Лаврентьева поспешила объяснить причины расставания. По ее словам, во время встречи с будущим мужем она чувствовала в нем родственную душу — возлюбленные общались на одни и те же темы, похоже шутили и имели схожие интересы и взгляды на жизнь. Однако в последнее время все изменилось.

«Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями. В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше», — объяснила она.

Актриса добавила, что она осталась в хороших отношениях с экс-возлюбленным.

«Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся», — заключила она.

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