Миллионы рублей: в Сети подсчитали стоимость брендовых сумок российских звезд

Журналисты провели мини-расследование на тему стоимости брендовых сумок российских знаменитостей и вывели общую сумму в миллионы рублей. На первом месте по дороговизне аксессуаров — исполнительница Алсу, передает kp.ru.

Звезда российской эстрады предпочитает вещи из разряда тяжелый люкс. Так, журналисты заметили у знаменитости сумку французского дома моды Hermes. Речь о культовой модели Kelly, названой в честь принцессы Монако. Такая разновидность аксессуара является самой востребованной. Однако для того, чтобы заполучить желанную сумку, необходимо дождаться своей очереди — порой поклонникам парижского стиля приходится терпеть несколько лет. Цену на модный аксессуар, которым владеет Алсу, сложно найти, так как ее нет в открытом доступе. Но журналисты предположили, что звезда отдала за данное произведение искусства не менее трех или четырех миллионов рублей.

Чуть скромнее ситуация обстоит в случае с моделью Светланой Бондарчук. В Сети можно увидеть фотографию, на которой женщина «выгуливает» свой модный аксессуар от Chanel. Полосатая сумка в духе элегантных круизных образов Коко Шанель задает изысканный тон образу звезды. Цена вопроса, по оценкам журналистов, — примерно 910 тысяч рублей.

Певица и телеведущая Ольга Бузова тоже отдает предпочтение французским брендам. На одной из фотографий знаменитость предстала перед поклонниками с сумкой от модного дома Chanel. Миниатюрный аксессуар хоть и не впечатляет какими-нибудь деталями, но ценник на него такой же отменный, как у коллег по цеху. Такая покупка обошлась певице примерно в полмиллиона рублей.

Ранее в Сети обсуждали распродажу вещей, устроенную певицей Жасмин. Она решила избавиться от части гардероба, стоимость которой, по предварительным оценкам, составляет более пяти миллионов рублей.