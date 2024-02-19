Миллионы рублей: сколько заработал уехавший из России комик Незлобин на аренде жилья в Москве

Уехавший из России стендап-комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин заработал миллионы рублей на сдаче в аренду своей квартиры в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После переезда в США комик решил сдать в аренду 75-метровую двушку на улице Спиридоновке, рядом с Патриаршими прудами, в Пресненском районе столицы.

Семья 40-летнего юмориста нашла арендаторов в начале 2022 года, и они проживают там до сих пор. Обычно квартиры с такими параметрами сдают примерно за 250 тыс. рублей в месяц. Выходит, что за время своего отъезда стендапер заработал более 5 млн рублей.

Ранее Незлобин, который только недавно хвалился, как ему хорошо живется в США, начал избавляться от недвижимости в Москве. Он продал двухкомнатную квартиру в центре столицы площадью 54 квадратных метра. В среднем подобная недвижимость в Тверском районе Москвы стоит около 43 миллионов рублей.