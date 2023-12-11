Миллионы рублей: назван доход ресторанов Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак заработала миллионы рублей на ресторанном бизнесе, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Телеведущая является учредителем трех организаций, курирующих работу кафе и ресторанов. Так, ООО «Ши», на который зарегистрирован одноименный ресторан в центре Москвы, за 2022 год показал нулевую выручку и минус 253 тысячи рублей прибыли.

Не лучше дела обстоят с ООО «Фиш», которая занимается доставкой продуктов питания. За прошлый год компания также показала нулевую выручку и прибыль минус 20 миллионов рублей.

Однако есть у Собчак и компания, которая все же принесла внушительные суммы. Так, ООО «Гавань», которая является операционной - то есть принимает платежи по чекам, принесла 395 миллионов рублей выручки из которых 55 миллионов - прибыли.

Напомним, Ксения Собчак также владеет собственным брендом одежды. Этот бизнес принес ей за 2022 год 143 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что Валерий Меладзе заработал в России около 30 миллионов рублей за 2023 год.