SHOT: Валерий Меладзе заработал в России около 30 млн рублей за 2023 год

Известный певец Валерий Меладзе мог заработать в России за 2023 год не менее 30 млн рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно долгу Федеральной налоговой службе (ФНС) официальный доход музыканта в этом году составил порядка 30 млн рублей. Вдобавок певец продолжает давать выступления на частных мероприятиях в Москве, где его гонорар составляет 12 млн рублей.

Кроме того, Меладзе вместе с сестрой владеет фирмой «Вантаж», занимающейся арендой недвижимости и управлением ею в Москве. Также с 2009 года ООО Меладзе принадлежит торговый центр, находящийся в одном из районов столицы. Помимо этого, организация певца арендует аналогичное здание в другом московском районе. Чистая прибыль от «Вантажа» ежегодно достигает 30 млн рублей.

Примечательно, что сам Меладзе в настоящий момент выступает с концертами в Европе.

Ранее стало известно, что долг Валерия Меладзе перед налоговой увеличился до 1,7 млн рублей. Уточняется, что это произошло из-за выросших доходов артиста от бизнеса.