Миллионы рублей: Камиле Валиевой придется вернуть призовые деньги из-за дисквалификации

Фигуристке Камиле Валиевой, вероятно, придется вернуть все призовые деньги, полученные с 25 декабря 2021 года. Именно с этого времени начался отсчет ее дисквалификации.

О заработках Валиевой за этот период написало издание Forbes Sport.

Известно, что суд аннулировал результаты фигуристки. Она лишится многочисленных наград за выступления в России и Европе.

В 2022 году Валиева получила на российских стартах 3,875 млн рублей. Еще 1,5 млн спортсменка заработала за Гран-при России в этом сезоне и чемпионат России.

Самые большие доходы получены от международных соревнований. Олимпиада в Пекине принесла 12 млн рублей. Издание не исключает, что у Валиевой могут потребовать возврата денег за победу на Евро-2022, когда она заработала 21 тыс. долларов.

Ранее сама фигуристка отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда. Она опубликовала фрагмент выступления в красном платье, на видео была наложена грустная музыка.