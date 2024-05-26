Миллионы на счетах и две квартиры: наследство Валерия Золотухина делят спустя 11 лет после его смерти

Народный артист РСФСР Валерий Золотухин ушел из жизни 11 лет назад, однако его родственники до сих пор делят его наследство. Об этом в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказала последняя любовь артиста, актриса Ирина Линдт.

В январе 2013 года у Валерия Золотухина выявили опухоль головного мозга. По словам Ирины Линдт, сразу после этого врачи порекомендовали актеру написать завещание, но она не стала просить возлюбленного об этом.

«Я не смогла, потому что мне было важнее, чтобы он спокойно ушел. Потом я иногда жалела, потому что вопрос касался сына», — призналась актриса.

После смерти Валерия Золотухина на его наследство стали претендовать его официальная супруга, скрипачка Тамара Гусева, старший сын Денис от первого брака с актрисой Ниной Шацкой, а также внебрачный сын Иван от Ирины Линдт. Последняя любовь артиста не входит в число его наследников, так как не состояла с ним в официальном браке.

Ирина Линдт рассказала, что после ухода Валерия Золотухина его наследники разделили между собой около 3,5 млн рублей, которые были на его счетах. Также среди имущества оказалась четырехкомнатная квартира на Таганке, в которой актер проживал с женой Тамарой. Кроме того, в это число попала двухкомнатная квартира, в которой Валерий Золотухин жил вместе с последней избранницей. Как утверждает актриса, он хотел переоформить недвижимость на нее, но не успел.

«Сейчас никто не хочет отказываться от этой квартиры. При продаже квартиры доля будет стоить на 30—50% меньше, чем если продаешь квартиру целиком. Я предложила оставить эту квартиру Ване, иначе я не могу обеспечить его квартирой. Денег с доли хватит только на какую-нибудь студию в далеком Подмосковье», — поделилась Ирина Линдт.

Напомним, Валерий Золотухин ушел из жизни 30 марта 2013 года от осложнений, вызванных опухолью головного мозга, спустя почти три месяца после поставленного ему диагноза.

Ранее мы писали о том, что Ирина Линдт рассказала, как познакомилась с Валерием Золотухиным.