«Миллионы»: Дмитрий Дибров раскрыл правду о дополнительных доходах

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что у него нет бизнеса и недвижимости. Об этом он рассказал в эфире шоу «Человек-невидимка».

Знаменитость высказался о дополнительных доходах, заявив, что их у него нет.

«Я не экспортирую алюминий, не занимаюсь фастфудами и сушибарами имени меня, не шью одежду, не делаю парфюм, теперь еще и программу про миллионы не веду», — заявил звезда.

Дибров вспомнил в своем высказывании шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое вел на протяжении многих лет. Напомним, что сейчас его место занимает певица Юлианна Караулова. Сначала она подверглась критике со стороны фанатов программы, но после освоилась и стала расслабленнее. Сам Дмитрий комментировал работу коллеги и отмечал, что со временем зрители привыкнут к девушке и найдут у нее множество достоинств.

В прессе также появлялись слухи о том, что телеведущий потерял значительную часть доходов после ухода их шоу. Но он опроверг эту информацию и заявил, что не потерял «ни копейки». Сейчас он ведет шоу «Это нормально?» вместе с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.

Ранее мы писали о том, что Юлианна Караулова высказалась о работе в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Девушка призналась, что время летит для нее слишком быстро.