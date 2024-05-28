«Будто лет десять прошло»: Караулова высказалась о работе в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Юлианна Караулова заявила, что «Кто хочет стать миллионером?» изменило ее жизнь. Ведущая популярного шоу рассказала о творчестве и съемках в новом выпуске шоу «Кстати» от VK Видео.

Знаменитость пообщалась с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Они поинтересовались о том, как изменилась жизнь исполнительницы после получения новой работы. Она заменила Дмитрия Диброва в кресле ведущего интеллектуальной игры.

«Вроде как время быстро пролетело. А по ощущениям как будто лет десять прошло. Не потому что год, как десять, а потому что насыщенный событиями был год. В том числе было такое количество съемок, героев, каких-то ситуаций, что, кажется, что это происходит очень давно», — цитирует певицу Кино Mail.ru.

Напомним, что Дибров был ведущим шоу на протяжении 15 лет. А в апреле прошлого года его место заняла Юлианна Караулова. У девушки был опыт участия в программе, но в качестве участницы. Она смогла ответить на все вопросы и выиграть три миллиона рублей в паре с ведущим Тимуром Соловьевым.

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