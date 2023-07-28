«Миллионерша, а рассказывает про маленькую пенсию»: Аллу Пугачеву публично пристыдили

84-летняя актриса Людмила Хитяева заявила, что довольна своей пенсией. При этом звезда «Тихого Дона» осудила жалобы певицы Аллы Пугачевой на низкие выплаты.

«Пугачева - миллионерша, а рассказывает про маленькую пенсию. Как не стыдно!» - сказала Хитяева сайту kp.ru.

Актриса заявила, что «никогда ничего не просила у государства»: она была востребована и зарабатывала съемками, гастролями, выступлениями.

По ее мнению, на маленькие пенсии «жалуются либо скряги, либо бессовестные люди». При этом размер выплат она не назвала.

Коллега Хитяевой 84-летняя Тамара Семина, наоборот, унижена небольшой суммой, которую получает ежемесячно. Размер ее пенсии составляет 17 тыс. рублей.

Семина чувствует себя «выброшенной на помойку». На эти деньги она в буквальном смысле вынуждена выживать.

Актрису оскорбляет отношение к ее заслугам и работам. Семина считает, что заслуживает более внушительных выплат.