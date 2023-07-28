«Чувствую себя выброшенной на помойку»: актриса Тамара Семина озвучила размер своей нищенской пенсии

84-летняя звезда советского кино Тамара Семина пожаловалась на размер своей пенсии. Актриса призналась, что оскорблена и унижена той небольшой суммой, что выплачивает ей правительство, ведь, по ее мнению, она заслуживает гораздо более внушительных денег за свои заслуги.

Тамара Петровна в силу своего почтенного возраста уже давно получает выплаты от государства, но на них артистка вынуждена лишь выживать, а не полноценно жить. Размер ее пенсии составляет всего 17 тысяч рублей, несмотря на то, что несколько лет назад мэрия Москвы стала доплачивать 30 тысяч рублей столичным пенсионерам за звания «народный» или «заслуженный».

Свое нынешнее положение сама Семина называет «нищенским». Она считает, что ее заслуги просто были забыты, ведь иначе она никак не может объяснить, почему вынуждена терпеть унижения.

«Как можно было забыть все мои киношедевры! Я чувствую себя выброшенной на помойку. Я унижена, раздавлена и оскорблена их отношением к моих былым заслугам и к моим работам», - заявила Тамара Семина в беседе с изданием kp.ru.

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