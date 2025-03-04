«Миллионерами становятся не врачи, а жулики»: Яна Поплавская резко высказалась об осужденной Елене Блиновской

Яна Поплавская высказалась о приговоре в отношении Елены Блиновской, осужденной за отмывание денег и неуплату многомиллионных налогов. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» назвала бизнесвумен «жуликом» и не исключила, что она может выйти на свободу раньше заявленного срока.

Накануне стало известно, что Елену Блиновскую, которую СМИ прозвали главной «инфоцыганкой» страны, приговорили к пяти годам лишения свободы. Многие уверены, что блогер может оказаться на свободе раньше срока, и такого же мнения придерживается Яна Поплавская.

«Самое удивительное — теоретически Блиновская может выйти на свободу уже до конца этого года. Для этого ей надо через полгода подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. К тому времени суммируется срок, проведенный под домашним арестом и в СИЗО, необходимый для подачи такого ходатайства», — отметила актриса.

Исполнительница главной роли в фильме «Про Красную Шапочку» возмущена тем, как Елена Блиновская долгие годы обманывала не только простых граждан, но и государство, и завладела незаслуженными миллионами.

«Поразительная история. История удивительной хитрости и жадности. Блиновская смогла обмануть и государство, и „обуть“ тысячи людей — своих клиентов. В странное время мы живем. Миллионерами становятся не ученые, не врачи, которые спасают жизни, даже не великие спортсмены, а жулики», — заявила Яна Поплавская.

Напомним, Елена Блиновская прославилась продажей так называемых «марафонов желаний» — платных онлайн-курсов, где людей учили «правильно» загадывать желания, чтобы они исполнились. С апреля 2023 года бизнесвумен проходит обвиняемой по уголовным делам о неуплате налогов на сумму почти 1 млрд рублей и отмывании денежных средств. Находится в СИЗО с января 2024 года. 3 марта 2025 года блогер приговорена к пяти годам лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что Елена Блиновская может подать прошение об УДО.