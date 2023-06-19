Стилист Сергей Зверев высказался об изменениях во внешности уехавшей из РФ Аллы Пугачевой

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала связи с нашей страной. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в России. Дело в том, что многие коллеги Пугачевой спешат прокомментировать ее судьбу. На этот раз в беседе с изданием mk.ru стилист Сергей Зверев высказался об изменениях во внешности артистки после ее переезда в Израиль.

Исполнительницу хита «Арлекино» нередко обвиняют в злоупотреблении пластикой и фотошопом. По мнению Зверева, в этом нет ничего плохого, поскольку некоторые звезды отказались от омолаживающих процедур и стали похожи на «шарпея». Подобная участь не грозит Пугачевой. Сергей считает, что изменения во внешности певицы пошли ей на пользу.

«Алла очень хорошо выглядит сейчас. Она стала лучше выглядеть в последнее время», — высказался мужчина.

Ранее мы писали о том, что прервавшая молчание Алла Пугачева обратилась к Владимиру Кузьмину и заявила, что она «лицезреет счастье». Подробности смотрите в этой статье.

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