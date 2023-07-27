Миллион за 40 минут: продюсер Морозов о заработке вышедшего на пенсию Михаила Боярского

Театральный продюсер и промоутер Евгений Морозов рассказал, что Михаил Боярский ежемесячно получает 20 тысяч рублей. К тому же артист продолжает выступать и за один выход на сцену может заработать несколько миллионов. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечает Морозов, в Москве у актеров и исполнителей хорошая пенсия – помимо стандартных 17 тысяч рублей, идет надбавка от города в 30 тысяч рублей.

«А вот в Санкт-Петербурге, например, такого нет. Михаилу Боярскому капает всего по 20 тысяч рублей в месяц», – добавил он.

Однако 74-летний Боярский вряд ли сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Он до сих пор выходит на сцену и за 40-минутное выступление требует от организаторов один миллион рублей.

Несмотря на это, продюсер добавил, что в Северной столице много нищих артистов. Выходя на пенсию, на большие гонорары они уже не рассчитывают.

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