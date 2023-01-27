passion.ru
ЭКСКЛЮЗИВЫ
22:00, 27 января 2023
1 мин.

«Становится неловко»: Лариса Долина в странных нарядах вызвала недоумение у стилиста

Стилист Селена Сафарова указала на недочеты в образах молодящейся Ларисы Долиной.

«Становится неловко»: Лариса Долина в странных нарядах вызвала недоумение у стилиста

Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru

Королева джаза Лариса Долина покоряет поклонников своим сильным голосом и харизмой. Но стиль певицы часто критикуют в соцсетях. Стилист Селена Сафарова прокомментировала образы знаменитости и дала ей несколько полезных советов.

Эксперт сравнила фотографии исполнительницы разных лет и сделала вывод, что у Ларисы Александровны всегда были проблемы с подбором гардероба.

Периодически ее наряды вызывают ступор, иногда даже становится неловко. Стиль должен быть про личность! Но ее картинка совершенно не совпадает с содержанием, поэтому зритель чувствует ложь и диссонанс.

Селена Сафарова

Стилист

Сафарова заметила, что певица активно следит за трендами и покупает модную одежду. Но каждый раз совершает ошибки.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Наряды не подходят ей по статусу, пропорциям и типу фигуры. При всем уважении к Ларисе Александровне, но это провал. В любом возрасте можно выглядеть моложе, но наряды зрелой женщины должны отличаться от наивной школьницы.

Селена Сафарова

Стилист

Стилист советует Долиной выбирать правильную длину и отказаться от вульгарных разрезов.

Фишкой гардероба исполнительницы могут стать: необычная яркая обувь, украшения на руках, платья-пиджаки с увеличенной зоной плеч и асимметричный крой. Артисты должны быть яркими и запоминающимися! Но при этом транслировать в своих образах свой характер, посыл и личный вкус, не забывая при этом о природных данных.

Селена Сафарова

Стилист

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