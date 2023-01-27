«Становится неловко»: Лариса Долина в странных нарядах вызвала недоумение у стилиста

Королева джаза Лариса Долина покоряет поклонников своим сильным голосом и харизмой. Но стиль певицы часто критикуют в соцсетях. Стилист Селена Сафарова прокомментировала образы знаменитости и дала ей несколько полезных советов.

Эксперт сравнила фотографии исполнительницы разных лет и сделала вывод, что у Ларисы Александровны всегда были проблемы с подбором гардероба.