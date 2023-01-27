«Становится неловко»: Лариса Долина в странных нарядах вызвала недоумение у стилиста
Стилист Селена Сафарова указала на недочеты в образах молодящейся Ларисы Долиной.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Королева джаза Лариса Долина покоряет поклонников своим сильным голосом и харизмой. Но стиль певицы часто критикуют в соцсетях. Стилист Селена Сафарова прокомментировала образы знаменитости и дала ей несколько полезных советов.
Эксперт сравнила фотографии исполнительницы разных лет и сделала вывод, что у Ларисы Александровны всегда были проблемы с подбором гардероба.
Периодически ее наряды вызывают ступор, иногда даже становится неловко. Стиль должен быть про личность! Но ее картинка совершенно не совпадает с содержанием, поэтому зритель чувствует ложь и диссонанс.
Селена Сафарова
Стилист
Сафарова заметила, что певица активно следит за трендами и покупает модную одежду. Но каждый раз совершает ошибки.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Наряды не подходят ей по статусу, пропорциям и типу фигуры. При всем уважении к Ларисе Александровне, но это провал. В любом возрасте можно выглядеть моложе, но наряды зрелой женщины должны отличаться от наивной школьницы.
Селена Сафарова
Стилист
Стилист советует Долиной выбирать правильную длину и отказаться от вульгарных разрезов.
Фишкой гардероба исполнительницы могут стать: необычная яркая обувь, украшения на руках, платья-пиджаки с увеличенной зоной плеч и асимметричный крой. Артисты должны быть яркими и запоминающимися! Но при этом транслировать в своих образах свой характер, посыл и личный вкус, не забывая при этом о природных данных.
Селена Сафарова
Стилист