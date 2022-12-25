16:59, 25 декабря 2022
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Миллион алых роз: квартиру Бузовой засыпал букетами возлюбленный
Бузова не смогла попасть в квартиру из-за алых роз поклонника.
Личная жизнь певицы Ольги Бузовой полна неожиданных сюрпризов. Недавно она с трудом протиснулась в свою квартиру, заваленную букетами алых роз.
Телеведущая призналась, что ее встретили четыре огромных букета роз алого цвета, в центре которых были добавлены белые розы, отражающие буквы ее имени. Вероятно, такой сюрприз решил устроить тайный возлюбленный.
Недавно мы писали, что Бузова забыла белье, выкатив грудь напоказ.
Источник фото:freepik
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги:
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