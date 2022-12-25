passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
16:59, 25 декабря 2022
1 мин.

Миллион алых роз: квартиру Бузовой засыпал букетами возлюбленный

Бузова не смогла попасть в квартиру из-за алых роз поклонника.

Фото: freepik

Личная жизнь певицы Ольги Бузовой полна неожиданных сюрпризов. Недавно она с трудом протиснулась в свою квартиру, заваленную букетами алых роз.

Телеведущая призналась, что ее встретили четыре огромных букета роз алого цвета, в центре которых были добавлены белые розы, отражающие буквы ее имени. Вероятно, такой сюрприз решил устроить тайный возлюбленный.

Недавно мы писали, что Бузова забыла белье, выкатив грудь напоказ.

Новости партнеров
О чем говорят