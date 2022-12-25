Миллион алых роз: квартиру Бузовой засыпал букетами возлюбленный

Личная жизнь певицы Ольги Бузовой полна неожиданных сюрпризов. Недавно она с трудом протиснулась в свою квартиру, заваленную букетами алых роз.

Телеведущая призналась, что ее встретили четыре огромных букета роз алого цвета, в центре которых были добавлены белые розы, отражающие буквы ее имени. Вероятно, такой сюрприз решил устроить тайный возлюбленный.

Недавно мы писали, что Бузова забыла белье, выкатив грудь напоказ.