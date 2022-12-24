Бузова забыла белье, выкатив грудь напоказ

Ольга Бузова пришла на 20-летие журнала «HELLO!» без лифчика, выкатив грудь напоказ.

Образ певицы состоял из белоснежного костюма и черных туфлей на шпильке. Однако всё это на голое тело. Вероятно, Бузова забыла о белье и пришлось идти в чем есть.

Ранее мы писали, как Бузову вызволяли из плена сапог.