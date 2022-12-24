13:30, 24 декабря 2022
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Бузова забыла белье, выкатив грудь напоказ
Бузова забыла белье и предстала в одном пиджаке.
Ольга Бузова пришла на 20-летие журнала «HELLO!» без лифчика, выкатив грудь напоказ.
Образ певицы состоял из белоснежного костюма и черных туфлей на шпильке. Однако всё это на голое тело. Вероятно, Бузова забыла о белье и пришлось идти в чем есть.
Ранее мы писали, как Бузову вызволяли из плена сапог.
Источник фото:telegram-канал
Источник:moslenta.ru
Автор:Галина СьюТеги:
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