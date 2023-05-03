ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки из-за неуплаты налогов

В последнее время все внимание публики приковано к Елене Блиновской. Дело в том, что знаменитость задолжала государству почти 918 миллионов. Узнав о проблемах с законом, женщина попыталась покинуть территорию РФ, однако план не увенчался успехом: сотрудники правоохранительных органов задержали ее в Смоленской области. После этого инцидента началась масштабная проверка знаменитостей, зарабатывающих в социальной сети. Недавно появилась информация о блокировке счета компании Ксении Бородиной. На этот раз проблемы возникли у Инстасамки.

По информации Telegram-канала Mash, ФНС приостановила все операции по банковским счетам Дарьи Зотеевой из-за неуплаты налогов. Это подтвердила и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сообщает Dark Voice. К слову, девушка и раньше попадала в неприятную ситуацию: не так давно ее обвиняли в разложении детской психики.

Из-за произошедшего началась массовая отмена концертов Дарьи. Сама же знаменитость пока никак не комментировала сообщения прессы.

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко может повторить судьбу Елены Блиновской. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Кристина Орбакайте рассказала о напряженных отношениях с сыновьями. Высказывание певицы читайте в этой статье.