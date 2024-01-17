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НАШ ШОУБИЗ
16:26, 17 января 2024
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«Миллиард никто не взыщет»: адвокат Жорин нашел изъяны в новом иске к Ивлеевой

Жорин заявил о невозможности взыскать с Ивлеевой и МТС 1 млрд по новому иску.
«Миллиард никто не взыщет»: адвокат Жорин нашел изъяны в новом иске к Ивлеевой

© Starface.ru

Адвокат Сергей Жорин заявил о невозможности взыскать с блогера Насти Ивлеевой и компании МТС 1 млрд рублей по новому иску. Звездный защитник считает, что в суд подали с целью «попасть в топы новостей».

Комментарий адвоката приводит NEWS.ru.

По мнению Жорина, иск имеет к юриспруденции «крайне отдаленное отношение», а свою цель – информационную огласку – он выполнил.

Жорин считает, что суд не удовлетворит заявленную сумму, и говорит: «Миллиард никто не взыщет».

Он добавил, что размер компенсации за моральный вред обычно удовлетворяется в пределах 50-100 тыс. рублей. Адвокат считает: даже частичное удовлетворение исковых требований будет чудом.

Ранее сообщалось, что суд Москвы зарегистрировал иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. Сотовый оператор оказался соответчиком по нему. Подробности читайте здесь.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
иск
Сергей Жорин
Настя Ивлеева
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