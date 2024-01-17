«Миллиард никто не взыщет»: адвокат Жорин нашел изъяны в новом иске к Ивлеевой
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Адвокат Сергей Жорин заявил о невозможности взыскать с блогера Насти Ивлеевой и компании МТС 1 млрд рублей по новому иску. Звездный защитник считает, что в суд подали с целью «попасть в топы новостей».
Комментарий адвоката приводит NEWS.ru.
По мнению Жорина, иск имеет к юриспруденции «крайне отдаленное отношение», а свою цель – информационную огласку – он выполнил.
Жорин считает, что суд не удовлетворит заявленную сумму, и говорит: «Миллиард никто не взыщет».
Он добавил, что размер компенсации за моральный вред обычно удовлетворяется в пределах 50-100 тыс. рублей. Адвокат считает: даже частичное удовлетворение исковых требований будет чудом.
Ранее сообщалось, что суд Москвы зарегистрировал иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей. Сотовый оператор оказался соответчиком по нему. Подробности читайте здесь.