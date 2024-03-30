Милена Дейнега написала заявление на организаторов премии «Репутация RB 2024»

Певица Милена Дейнега написала заявление в администрацию Санкт-Петербурга и Роскомнадзор с требованием проверить организаторов и участников премии «Репутация RB 2024». По ее словам, светское мероприятие проходило 24 марта, в день общенационального траура. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Артистка утверждает, что ее пригласили на церемонию награждения в один из ресторанов Северной столицы. Милена Дейнега отказалась приезжать на мероприятие, как только 24 марта объявили днем траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Однако после этого девушка узнала, что церемония награждения все же состоялась.

На премии собрались предприниматели, общественные деятели, эксперты в области медицины, управления, культуры и звезды шоу-бизнеса, в том числе исполнительница хита «По любви» Анна Калашникова.

Милена Дейнега считает, что проводить светское мероприятие в такой день – это «кощунство». Когда певица увидела опубликованные в Сети кадры с премии, она сразу же попросила Роскомнадзор и администрацию Санкт-Петербурга проверить организаторов, участников и сам ресторан.

Организаторы «Репутации RB 2024» пока не дают никаких комментариев о произошедшем.

Ранее мы писали, что рэпер Моргенштерн* (признан иностранным агентом на территории РФ) перевел врачам из «Крокуса» 5,9 миллионов рублей.

*признан иностранным агентом на территории РФ