«Милая девушка»: мама Алексея Воробьева довольна невесткой Аидой Гарифуллиной

Мама певца Алексея Воробьева Надежда Николаевна довольна выбором сына. Она считает невестку Аиду Гарифуллину «милой девушкой».

Мама артиста на некоторое время пропадала из соцсетей, так как ее страницу взломали. С возвращением она рассказала о произошедших в жизни детей событиях. Речь идет о женитьбе сына и венчании дочери.

«Я снова здесь! И столько случилось: сын женился на милой девушке, дочка обвенчалась, Лео подрос, я красиво постарела! Продолжение следует», — сообщила Надежда Николаевна.

Напомним, сестра певца два года назад вышла замуж, а в июле обвенчалась с супругом. Поклонники Воробьева радуются за его родственницу и за самого исполнителя, который с трепетом относится к жене и всей ее семье.

В начале сентября артист вышел в свет с тещей – женщина делилась с журналистами, как любит зятя. Ляйля Ильдаровна называла Алексея необыкновенным, очень добрым и веселым. Сам же артист признавался, что ему повезло с семьей, и назвал жену приоритетом в жизни.