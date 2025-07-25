Милана Тюльпанова разозлилась из-за новых семейных фото бывшего мужа Кержакова. Об этом стало известно из соцсетей.

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков развелись в 2019 году. Несмотря на это, женщина продолжает следить за соцсетями бывшего мужа — на днях она вышла из себя из-за семейных фотографий супруга.

Серию снимков опубликовала в соцсетях новая жена футболиста Евгения — на кадрах присутствуют дети Кержакова, включая и сына Артемия от брака с Тюльпановой.

«Выкладываю фото с нашей годовщины. Такой праздник детей у нас получился, весь вечер вокруг них, самых важных маленьких гостей, звезд этого вечера. Один из самых приятных и теплых дней этого лета. Пока что», — подписала кадры Евгения.

Однако Тюльпановой такая фотосессия не понравилась. Она рассказала, что не разрешала фотографировать своего сына.

«Хочу обратить ваше внимание на то, с каким рвением нынешняя жена моего бывшего мужа публикует фото Артемия! Хотя я заранее просила этого не делать. Теперь публично прошу перестать заниматься игрищами в счастливую семью. Тот факт, что я не препятствую общению отца с сыном, ни разу не говорит о том, что ты имеешь к нему хоть какое-то отношение», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что сын экс-сенатора Вадима Тюльпанова предложил лишить Аллу Пугачеву гражданства.