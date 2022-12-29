Микрофон в сторону: фанатка повергла певца Jony в шок тем, что вытворяла на сцене

Фанатка выбежала на сцену во время первого концерта певца Jony (настоящее имя – Джахид Гусейнли) в Туркменистане. В зале был аншлаг, но что вытворяла фанатка, повергло в шок самого исполнителя.

Девушка на быстрой скорости выбежала на сцену, когда музыкант исполнял песню «Наверно, ты меня не помнишь». Судя по видео, она будто бы толкнула исполнителя, а потом крепко обняла. В какой-то момент микрофон чуть не упал, но певец вовремя его схватил.

Увидев происходящее, к певцу подошла охрана. Девушка продолжала обнимать певца, пока ее не увели. Вся сцена длилась достаточно долго, а музыкант продолжал петь, несмотря на инцидент.

Позже он признался, что «пребывает в некоем шоке» от приема в Ашхабаде.

«Для меня это очень неожиданно», - сказал музыкант.

Ранее певец Филипп Киркоров чуть не пришиб фанатку букетом на сцене.