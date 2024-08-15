Михалков высказался о «понауехавших», ликующих от событий в Курской области

Народный артист России Никита Михалков высказался о реакции уехавших из России деятелей культуры на события в Курской области. В частности, режиссер высказался о сбежавшем на Украину экс-журналисте Аркадии Бабченко* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«О реакции на все события наших понауехавших. Говорящих на русском языке, живших когда-то в России, добровольно ее покинувших. Которые не перестают ликовать, когда умирают их сограждане», - написал Михалков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Бабченко* ранее пообещал вернуться в Россию на американском танке Abrams, «который будет идти по Тверской, а он будет торчать из люка под флагом НАТО».

«Бабченко* и ему подобным нравится мысль о том, что вражеская армада может вторгнуться на территорию Российской Федерации, раздавить, расстрелять, погубить все на своем пути», - констатировал режиссер.

При этом он подчеркнул, что летом 1944 года вражеская техника уже проехала по центру Москвы вместе с колонной военнопленных немцев.

«А поливальные машины смывали следы от их ног с улиц столицы», - заключил Михалков.

Ранее режиссер Иван Вырыпаев**(признан иноагентом на территории РФ) начал жаловаться на жизнь за границей. Напомним, он сбежал в Польшу, а 13 августа был заочно приговорен к 7,5 годам лишения свободы в России.

*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Признан иностранным агентом на территории России