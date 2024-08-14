Сбежавший в Польшу режиссер Иван Вырыпаев* начал жаловаться на жизнь за границей

Режиссер Иван Вырыпаев* (признан иноагентом на территории РФ) начал жаловаться на жизнь за границей. Напомним, он сбежал в Польшу, а 13 августа был заочно приговорен к 7,5 годам лишения свободы в России.

На интервью, в котором Вырыпаев* рассказал о своем нынешнем положении, обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Я в сложной ситуации нахожусь. Я живу в Польше, где театральная система работает против меня. У меня нет сцены, мне негде ставить. Меня не пускают в театры, там свои актеры, труппы. Я прихожу в театр и говорю: «У меня команда звезд, у меня деньги на постановку, возьмите меня. Они говорят «нет», - признался режиссер.

Вырыпаев* находится «в шоке» и не знает, что делать. Режиссер понимает, что будучи на пике своих сил у него нет возможности работать «из-за системы» в Польше.

«У меня нет работы здесь как таковой. Нет сцены. В Европе тоже так… Мне 50 лет, я не знаю, успею ли», - заключил он.

Ранее в Сети обратили внимание на внешний вид актера Кирилла Сафонова. Интернет-пользователи отметили, что он «пообтрепался за границей» и «знатно постарел».

*признан иноагентом на территории РФ