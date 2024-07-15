21-летняя внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж

Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж. Кадры с торжества 21-летняя девушка опубликовала в социальной сети.

Предположительно, церемония бракосочетания прошла еще около месяца назад, просто Наталья не делилась фотографиями и подробностями личной жизни. В блоге она разместила снимок с мужем, но не стала рассказывать, кто он. Поэтому пока поклонникам остается только догадываться, кто вошел в семью знаменитого кинематографиста.

Сейчас Наталья публикует кадры с отдыха. Так что, судя по всему, молодожены после свадьбы улетели за границу, чтобы провести вместе медовый месяц. На данный момент пара находится в Бодруме.

Напомним, что Наталья родилась у Артема Михалкова от первой жены Дарьи. Сама девушка особо не публичная, поэтому о ее жизни известно мало. Зато ее отец раньше часто делился ее успехами и признавался, что очень дорожит связью с дочерью.

Ранее режиссер Никита Михалков высказался об отмене русской культуры на Западе.