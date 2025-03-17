Михаилу Ефремову могут отказать в УДО из-за звонка с обещанием устроить движуху

Условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова оказалось под угрозой. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, рассмотрение ходатайства могут перенести на несколько месяцев или вовсе отменить из-за звонка, который заключенный, предварительно, сделал, находясь в колонии.

СМИ распространили информацию, что отбывающий срок за смертельное ДТП Ефремов связался с другом и пообещал закатить «чудовищную движуху» в Белгородской области. Адвокат актера опроверг, что Михаил совершал звонок и назвал новости фейком. Однако, по данным источников, проверка в колонии все-таки началась.

Отмечается, что в ИК-4 пытаются выяснить, каким образом Ефремов получил телефон. Из-за выяснения обстоятельств может быть отменено рассмотрение ходатайства актера об УДО, назначенное на 24 марта.

К слову, адвокат Михаила подчеркнул в разговоре с журналистами, что фейковая публикация звонка могла быть сделана специально, чтобы сорвать освобождение артиста. Он считает, что информацию распространили с целью спровоцировать общественность.

Ранее сын Михаила Ефремова решил снять фильм о борьбе с зависимостью.