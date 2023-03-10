Михайлов в башне, Ревва в огромном бассейне на крыше: звезды отдают миллионы за квартиры в Дубае

За последние годы звезды российского шоу-бизнеса массово стали скупать элитную недвижимость в Дубае. Как поясняла супруга Джигана Оксана Самойлова, это одно из самых выгодных вложений денег, так как в ОАЭ можно приобрести квартиру по выгодным условиям, нежели в Москве. По всей видимости, это уже поняли почти все отечественные артисты, поэтому Эмираты постепенно превращаются в новую Рублевку.

Основатель агентства по покупке и продаже жилья в Дубае Эльвин Гурбанов заверил издание «СтарХит», что представители российской эстрады покупают квартиры не только для себя, но и в целях инвестиций. Так, Стас Михайлов является владельцем как минимум трех объектов в Дубае от застройщика Nakheel, который работает не только над жилыми домами, но и над торговыми центрами, отелями и даже насыпными островами.

Апартаменты певца, в которых он часто останавливается с семьей, расположены в башне с панорамой на весь город. Само здание включает в себя 52 этажа, 450 квартир, пятизвездочный отель и спа-центр. Также владельцы недвижимости могут пользоваться кортами, расположенными на территории, смотровой площадкой и бассейном.

Также апартаментами в ОАЭ владеет и комик Александр Ревва, выбрав жилой комплекс Address Beach Residences, расположенный в Jumeirah Beach Residence. «Изюминкой» двух башен является огромный бассейн на крыше, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса. За все удобства элитного жилья шоумен заплатил около 300 тысяч долларов.

20 миллионов рублей вложила и Ксения Бородина еще в 2022 году. Она решила купить апартаменты, расположенные не на островной, а на центральной части города, практически в самом центре, где развита инфраструктура. Именно там находятся все основные достопримечательности Дубая, а также самые дорогие рестораны и другие развлечения.

К слову, список знаменитостей, вложивших деньги в недвижимость за границей, только пополняется. Одной из самых известных семей с кучей квартир в ОАЭ является, конечно, Джигана и Оксаны Самойловой. Но апартаменты также имеют Настя Ивлеева, Элджей, Егор Крид, Елена Блиновская и другие. Однако в связи с недавними проверками налоговой блогера Лерчик теперь все могут попасть «под удар». По слухам, государственные службы решили проверить доходы большинства знаменитостей.