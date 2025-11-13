Михаила Тройника заподозрили в романе с Николаевой после расставания с Пересильд

Михаила Тройника заподозрили в романе с Еленой Николаевой после расставания с Юлией Пересильд. Об этом сообщает Kp.ru.

После разрыва с Юлией Михаил почти не выходил в свет, однако в конце 2025 года он посетил юбилей Алексея Козлова, чем привлек внимание журналистов. Сначала актер проводил время с коллегой из «Театра Наций» и даже позировал с ней фотографам. Однако после показа фильма в честь юбиляра Тройник вышел из зала с Еленой Николаевой и направился в гардероб. Он подождал спутницу, поправляющую макияж, а затем вместе с ней пошел к такси. Михаил галантно открыл дверь Елене, а затем сел рядом.

На данный момент актер не комментировал связь с Николаевой.

К слову, Михаила заподозрили в новом романе после признания Юлии о личной жизни. В недавнем интервью Пересильд призналась, что не одинока.

