Михаила Пореченкова ждет судебное разбирательство из-за долгов за вывоз мусора

Актер Михаил Пореченков четыре месяца не платил за вывоз мусора и накопил долг в 6599 рублей. По данным Telegram-канала Mash, управляющая компания подала на звезду сериала «Агент национальной безопасности» в суд.

Отмечается, что задолженность возникла по двум объектам недвижимости Пореченкова, расположенным в Шмитовском проезде в Москве.

По данным канала, с начала 2024 года по апрель актер задолжал 3,4 тысячи рублей за первую квартиру и 3,2 тысячи рублей за вторую.

6 августа представители управляющей компании передали судебный приказ о взыскании денег в мировой суд.

Ранее 19-летняя дочь Михаила Пореченкова дебютировала в кино. Мария получила первую роль в новом сериале «Таксопарк 13». Она была отобрана из сотни других претенденток.