Михаила Боярского выписали из больницы после перенесенного инфаркта: что известно о состоянии актера

Актер Михаил Боярский покинул больницу, в которой лежал несколько дней. После выписки он поделился, что чувствует себя замечательно. Об этом сообщают «Известия».

В клинику известный артист попал еще в конце ноября. Его сын сообщил, что у него случился инфаркт. Сначала Михаила Сергеевича доставили в реанимацию, но после того, как его состояние удалось стабилизировать, его перевели в обычную палату Мариинской больницы.

Спустя пару дней после госпитализации на связь с журналистами вышел сын Боярского и рассказал, что он уже идет на поправку. По его словам, о том, что отцу лучше, говорило то, что он захотел курить.

К слову, как считает друг артиста, именно пристрастие к сигаретам довело его до инфаркта. Он отметил, что Михаил Сергеевич курит всегда и везде. Даже в театре постановки делались таким образом, чтобы он мог курить.

4 декабря же стало известно, что Боярского выписывают. Об этом рассказала его супруга. К больнице после этого сразу же поспешили журналисты, но полноценно пообщаться с «мушкетером» у них не получилось. Актер лишь сказал, что чувствует себя замечательно.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о советчиках, которые помогают его отцу лечиться травами.