Михаил Тройник показал фото 40-летней Юлии Пересильд без макияжа

Актер Михаил Тройник отправился на гастроли в Казань с возлюбленной, 40-летней звездой фильма «Вызов» Юлией Пересильд и поделился совместными кадрами в своем блоге.

Артисты привезли в столицу Татарстана спектакль «Последнее лето» режиссера Данила Чащина.

На одном из кадров запечатлены все участники постановки, а остальные снимки посвящены Пересильд. На них актриса позирует во время прогулки по Казани. Она выбрала джинсовое платье макси с широкой юбкой и длинными рукавами, а для удобства надела черные кроссовки с бирюзовыми шнурками и белыми носками.

На втором фото Юлия запечатлена крупным планом с минимумом макияжа на лице. В вечернее время она также надела серый плащ.

Кроме того, в сторис Тройник опубликовал коллаж из совместных снимков с Пересильд. На них пара нежно обнимается.