НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 16 сентября 2024, 13:21
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Михаил Тройник показал фото 40-летней Юлии Пересильд без макияжа

Актер Михаил Тройник показал совместные фотографии с 40-летней Юлией Пересильд.
Михаил Тройник показал фото 40-летней Юлии Пересильд без макияжа

© Starface.ru

Актер Михаил Тройник отправился на гастроли в Казань с возлюбленной, 40-летней звездой фильма «Вызов» Юлией Пересильд и поделился совместными кадрами в своем блоге.

Артисты привезли в столицу Татарстана спектакль «Последнее лето» режиссера Данила Чащина.

На одном из кадров запечатлены все участники постановки, а остальные снимки посвящены Пересильд. На них актриса позирует во время прогулки по Казани. Она выбрала джинсовое платье макси с широкой юбкой и длинными рукавами, а для удобства надела черные кроссовки с бирюзовыми шнурками и белыми носками.

На втором фото Юлия запечатлена крупным планом с минимумом макияжа на лице. В вечернее время она также надела серый плащ.

Кроме того, в сторис Тройник опубликовал коллаж из совместных снимков с Пересильд. На них пара нежно обнимается.

Михаил Тройник показал фото 40-летней Юлии Пересильд без макияжа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд заподозрили в романе с коллегой Ярославом Могильниковым. Поводом для слухов стала опубликованная в блоге 15-летней дочери Юлии Пересильд фотография с исполнителем роли Ералаша.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Юлия Пересильд
роман
гастроли
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