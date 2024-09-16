Михаил Тройник показал фото 40-летней Юлии Пересильд без макияжа
© Starface.ru
Актер Михаил Тройник отправился на гастроли в Казань с возлюбленной, 40-летней звездой фильма «Вызов» Юлией Пересильд и поделился совместными кадрами в своем блоге.
Артисты привезли в столицу Татарстана спектакль «Последнее лето» режиссера Данила Чащина.
На одном из кадров запечатлены все участники постановки, а остальные снимки посвящены Пересильд. На них актриса позирует во время прогулки по Казани. Она выбрала джинсовое платье макси с широкой юбкой и длинными рукавами, а для удобства надела черные кроссовки с бирюзовыми шнурками и белыми носками.
На втором фото Юлия запечатлена крупным планом с минимумом макияжа на лице. В вечернее время она также надела серый плащ.
Кроме того, в сторис Тройник опубликовал коллаж из совместных снимков с Пересильд. На них пара нежно обнимается.
Ранее звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд заподозрили в романе с коллегой Ярославом Могильниковым. Поводом для слухов стала опубликованная в блоге 15-летней дочери Юлии Пересильд фотография с исполнителем роли Ералаша.