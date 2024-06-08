Михаил Швыдкой призвал уделять меньше внимания артистам, уехавшим из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой во время участия на Питерском международном экономическом форуме пообщался с журналистами, которые задали ему вопрос об уехавших из России знаменитостях.

По словам Швыдкого, сейчас стоит уделять больше внимания тем, кто остался в нашей стране.

«Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем тем, кто уехал, а нам важнее те, кто остался. Им и нужно уделять внимание», — объяснил он.

Отметим, Михаил Швыдкой с 2000 по 2004 год был министром культуры РФ, сейчас он занимает пост спецпредставителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

Ранее мы писали о том, что Михаил Швыдкой призвал артистов отказаться от образов, оскорбляющих россиян. Так он отреагировал на волну возмущений после «голой вечеринки».