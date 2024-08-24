«Костры рябин»: Михаил Шуфутинский перед 3 сентября подорожал на полмиллиона рублей

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский перед 3 сентября поднял ценники на выступление на полмиллиона рублей. Теперь корпоратив с участием шансонье обойдется желающим в 3 миллиона рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Teelegram-канал Shot, в прошлом году Шуфутинский готов был исполнять хит про 3 сентября и костры рябин на миллион дешевле. За 2 миллиона рублей можно было договориться на 45-минутный корпоратив.

Согласно райдеру, в гримерке Шуфутинского должны ожидать бутылка 12-летнего односолодового виски и две бутылки белого вина определенных марок.

Вместе с тем, в этом году спеть про 3 сентября именно в этот день Шуфутинский не сможет, так как будет занят концерте в Кремле.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что в настоящий момент 76-летний шансонье выступает с концертами крайне редко. Однако, скромная гастрольная деятельность лишь увеличивает спрос на Шуфутинского среди организаторов.