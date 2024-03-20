Михаил Шуфутинский станет прадедушкой: проживающий в Израиле внук шансонье объявил о беременности жены

22-летний внук шансонье Михаила Шуфутинского Ноа объявил о беременности жены. Правнук знаменитого певца должен появиться на свет летом 2024 года.

В личном блоге молодой человек вышел на связь с поклонниками и поделился радостной новостью. Не прошло и года с его свадьбы, как его жена оказалась в положении. Михаил Шуфутинский пока никак публично не отреагировал на скорое появление правнука на свет.

Напомним, что Ноа является сыном младшего наследника артиста и афроамериканки Брэнди. Детство он провел в Сан-Диего, а в 2022 году решил переехать в Израиль, где и встретил Ахуву Махгерефте, на которой женился. Со звездным дедом Ноа видится редко, но связь с ним поддерживает. Так, хоть он и не смог присутствовать на свадьбе, он все равно отправил молодоженам подарок.

К слову, внук Шуфутинского пошел по его стопам и выбрал музыкальную карьеру. Правда, вместо шансона он читает рэп. Выступает он под псевдонимом Westside Gravy, и дедушка одобряет его творчество.

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