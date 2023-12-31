75-летний певец Михаил Шуфутинский нашел нужным рассказать о похудении на 16 кг

Певец Михаил Шуфутинский признался, что начал следить за своим питанием и здоровьем. За 10 месяцев 75-летнему артисту удалось избавиться от 16 лишних килограммов, и сейчас его вес составляет 95 килограммов.

«Просто закрыл рот. Кило ушли равномерно. Просто в один прекрасный момент я понял, что у меня нет другого выхода. Понял, что нужно себя поберечь, хочется пожить», - разоткровенничался Шуфутинский в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Он подчеркнул, что исключил из рациона питания выпечку, копченое, жареное, углеводы и хлеб. Также певец ограничил употребление алкоголя, но дольше двух с половиной месяцев продержаться не смог, поэтому сделал некоторые послабления в диете.

Сейчас Шуфутинский позволяет себе вкусную пищу, но старается ограничивать количество сладкого.

Некоторое время назад шансонье замечали передвигающимся на инвалидной коляске. Впрочем, как объяснил Шуфутинский, в этом нет ничего зазорного. Артист пояснил, что иногда у него болит позвоночник, если плохо выспался или неудобно летел. Кроме того, если нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то тоже не отказывается от коляски.