Михаил Шуфутинский проиграл роскошную бороду в споре с девушками

Король шансона Михаил Шуфутинский недавно лишился роскошной бороды – певец проиграл ее в споре с балетными девушками. Танцовщицы пошли на компромисс и разрешили оставить укороченный вариант бороды.

В новом виде Шуфутинский был замечен на концерте «Наш Новый год» в Москве. Певец поспешил объяснить, почему вдруг решил укоротить бороду, которую лелеял с юности.

«Мои балетные девушки заставили ее сбрить. Мы с ними недавно поспорили», - сообщил он, не уточнив, по поводу чего возник спор.

Шуфутинский не сомневался, что одержит победу, но самоуверенность его подвела. Проиграв, певец запаниковал, что люди не узнают его без бороды и перестанут приглашать на концерты. Поэтому участники спора сошлись на таком варианте.

Ранее Шуфутинский рассказывал, сколько получал, пока не стал звездой.